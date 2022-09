Volley, l’Italia affronta Cuba: chi sono i caraibici. Simon, Yant e due nuovi volti nuovi della Superlega da temere (Di venerdì 2 settembre 2022) Giornata di vigilia per l’Italia, che sabato 3 settembre (ore 21.15) affronterà Cuba negli ottavi di finale dei Mondiali 2022 di Volley maschile. La nostra Nazionale scenderà in campo a Lubiana (Slovenia) per fronteggiare la grande outsider di questa rassegna iridata: si tratta di un ostacolo decisamente impegnativo per i Campioni d’Europa, chiamati a fare subito sul serio nella fase a eliminazione diretta. Simone Giannelli e compagni dovranno dare il massimo se vorranno continuare la propria avventura in questa kermesse e regalarsi un possibile quarto di finale contro la Francia (ma i Campioni Olimpici dovranno battere il Giappone). Diamo uno sguardo dettagliato agli avversari di turno. Cuba ha fatto tremare il Brasile all’esordio: ha vinto i primi due set, si è fatta rimontare e nel tie-break ha ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022) Giornata di vigilia per, che sabato 3 settembre (ore 21.15) affronterànegli ottavi di finale dei Mondiali 2022 dimaschile. La nostra Nazionale scenderà in campo a Lubiana (Slovenia) per fronteggiare la grande outsider di questa rassegna iridata: si tratta di un ostacolo decisamente impegnativo per i Campioni d’Europa, chiamati a fare subito sul serio nella fase a eliminazione diretta.e Giannelli e compagni dovranno dare il massimo se vorranno continuare la propria avventura in questa kermesse e regalarsi un possibile quarto di finale contro la Francia (ma i Campioni Olimpici dovranno battere il Giappone). Diamo uno sguardo dettagliato agli avversari di turno.ha fatto tremare il Brasile all’esordio: ha vinto i primi due set, si è fatta rimontare e nel tie-break ha ...

