Volete adottare un cane ma non sapete quale scegliere? Queste razze sono quelle che fanno per voi

I cani sono i migliori amici dell'uomo e si sa, sono dei compagni di vita straordinari sia per gli adulti che per i più piccini. Bisogna però ammettere che quando iniziano ad abbaiare incessantemente sono davvero fastidiosi. Un cane che abbaia troppo frequentemente può essere un problema non solo per la famiglia adottante, ma anche per i vicini. Se dunque avete intenzione di adottare un piccolo amico a quattro zampe è meglio seguire i consigli dell'esperto su quale razza è meglio scegliere per contenere il rischio di abbai molesti. A spiegare l'argomento è un tecnico veterinario della 'Spruce Pets', intervistato dal tabloid inglese 'The Sun', che ha individuato le razze di cani più mansuete e silenziose. Anche se è possibile ...

