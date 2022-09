Vino | Masi | al via la 250ma vendemmia | uve di alta qualità in tutti i siti del Gruppo

(Di venerdì 2 settembre 2022) Roma, 2 set. (Adnkronos/Labitalia) - In anticipo di circa dieci giorni rispetto allo scorso anno, la2022 è iniziata nei vigneti dicon le varietà a bacca bianca, mentre in Valpolicella per le tipiche uve Corvina, Rondinella e Molinara si attenderà la metà di settembre al fine di raggiungere la perfetta maturità fenolica, con la prospettiva di un'ottima annata in tutte le aree in cui si sviluppa l'attività vitivinicola del. L'avvio della raccolta quest'anno è particolarmente significativo, in quanto ricorre un importante anniversario: ladella famiglia Boscaini nei pregiati vigneti del 'Vaio dei', piccola valle nel cuore della Valpolicella Classica. È iniziata allora, nel 1772, una storia di grande passione per il, ...

È iniziata, infatti, nel 1772, questa storia di grande passione per il, scritta da sette generazioni susseguitesi alla guida dell'azienda. Secondo le stime del gruppo Tecnico, le premesse ...VENERDI' 16 SETTEMBRE Dalle ore 19.00, "Impruneta, la Terracotta e il" ; degustazione guidata ... per la prima volta in Piazza Buondelmonti, la mascotte "Uvetto" , disegnata da Carolina. Ore ... Masi: al via la vendemmia dei 250 anni Avvio positivo per la raccolta dell’anniversario, con uve di alta qualità in tutti i siti della cantina veronese, che il 16 settembre apre le sue porte agli appassionati ...Un avvio positivo per la raccolta, con uve di alta qualità in tutti i siti del Gruppo, nell’anniversario della prima vendemmia della famiglia Boscaini nel VaioRead ...