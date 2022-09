VIDEO Rafael Nadal-Fabio Fognini 3-1 | US Open 2022 | highlights e sintesi L’azzurro dura un set e mezzo | poi lo spagnolo prende il sopravvento

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 settembre 2022) Si ferma al secondo turno il cammino diagli US. L’illusione della quinta vittoria in carriera controsolo un set e. Dal 6-2, 4-2 in favore dell’italiano, parte la furiosa rimonta della testa di serie numero 2 che non lascia scampo al suo avversario. In evidente difficoltà fisica nelle prime battute,ha saputo trovare energie man mano che si avanzava nell’incontro, come tante volte ha fatto nella sua sfavillante carriera. Gli errori si sono iniziati ad accumulare perche ha comunque dispensato alcuni dei suoi tipici lampi di classe. Di seguito glidimatch valido per il secondo turno ...