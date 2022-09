Video | attentato contro Cristina Kirchner vicepresidente argentina | uomo le punta la pistola

ANDREAESCIT : La mia tesi di laurea triennale aveva come argomento proprio Cristina #Kirchner, ho imparato a conoscerla a fondo s… - mummy53690440 : Argentina, tentativo di attentato contro Cristina Kirchner. Il miracolo del colpo di pistola non partito - giovcusumano : RT @larsenfede: #Argentina attentato contro la vicepresidente Cristina Fernandez de Kirchner. Un uomo armato cerca di sparare contro l'ex p… - Alpenmobel : Ieri sera il Ministero della Difesa russo ha mostrato le prove “incomputabili” dell attentato alla centrale Nuclear… -

Paura per la vicepresidente argentina, Cristina Kirchner, vittima di un tentativo dia Buenos Aires. Un uomo le ha puntato la pistola alla ...Si è temuto il peggio in Argentina dopo che un uomo ha puntato la pistola alla testa di Cristina Kirchner , vicepresidente argentino, mentre la stessa si trovava presso il quartiere Recoleta in quel ...La vicepresidente dell'Argentina Cristina Kirchner stava tornando a casa, quando un uomo nascosto tra i sostenitori ha provato a spararle al volto ...Attentato politico in Argentina contro la vicepresidente Cristina Kirchner: il mondo del calcio prende le sue difese. Sospeso il prossimo turno di campionato.