Vettori-Whittaker, MMA: il montepremi e quanti soldi guadagneranno. In palio un'occasione mondiale (Di venerdì 2 settembre 2022) Marvin Vettori è pronto per tornare a combattere. Il fighter italiano affronterà Robert Whittaker sabato 2 settembre sull'ottagono dell'Accor Arena di Parigi (Francia). Il trentino, ormai stella acclarata della UFC, la massima promotion di MMA (arti marziali miste) a livello mondiale, se la dovrà vedere con il fuoriclasse australiano. Il 28enne ritorna sull'ottagono a undici mesi dalla vittoria contro Paulo Costa e sogna il colpaccio contro l'oceanico, in modo da guadagnarsi una nuova chance per fronteggiare Israel Adesanya in un incontro per il titolo mondiale dei pesi medi. quanti soldi guadagna Marvin Vettori per questa sfida? Non ci sono indiscrezioni della vigilia (stranamente) riguardo al montepremi, ma basterà aspettare la metà della prossima ...

