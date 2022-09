Verso il voto. I sondaggi: sorpasso M5s sulla Lega, ora è il terzo partito. Letta: “La destra non ha ancora vinto, conquisteremo gli under 35”. Renzi: “L’unica alternativa alla Meloni è Draghi” (Di venerdì 2 settembre 2022) Si incendia la campagna elettorale a 23 giorni da voto. Centrodestra e centrosinistra divisi su tutto. Salvini torna sulla castrazione chimica, mentre il leader Dem tuona: «Grave Meloni su greenpass e pandemia» Leggi su lastampa (Di venerdì 2 settembre 2022) Si incendia la campagna elettorale a 23 giorni da. Centroe centrosinistra divisi su tutto. Salvini tornacastrazione chimica, mentre il leader Dem tuona: «Gravesu greenpass e pandemia»

ZenatiDavide : Verso il voto. I sondaggi: sorpasso M5s sulla Lega, ora è il terzo partito. Letta: “La destra non ha ancora vinto,… - infoitinterno : Verso il voto. I sondaggi: sorpasso M5s sulla Lega, ora è il terzo partito. Letta: “La destra non ha ancora vinto,… - numar61 : @ClaudioAlacqua La cosa “buffa” che tutti questi tweet di dichiarazione di voto (tra l’altro non richieste da nessu… - LaStampa : Verso il voto. Letta: “Chi sceglie il Terzo polo sceglie Fratelli d’Italia”. Calenda contro il leader Dem: “La camp… - LaStampa : Verso il voto. Letta: “Chi sceglie il Terzo polo sceglie Fratelli d’Italia”. Calenda contro il leader Dem: “La camp… -