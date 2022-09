Venezia 79, l’amore cannibale di Luca Guadagnino conquista il Lido: il regista in uno stato di grazia da applausi (Di venerdì 2 settembre 2022) Amami, quindi mangiami. Con Bones and all, in Concorso a Venezia 79 per il Leone d’Oro, Luca Guadagnino gira il suo primo film “americano” e probabilmente anche il suo film più maturo, compiuto e onestamente inatteso. Già, perché all’osannato vagone sentimentale di Chiamami con il tuo nome si aggiunge il locomotore ad alta velocità del cannibalismo. Bones and all è un film sullo smarrimento identitario, la solitudine, l’accettazione di sè e l’istinto di sopravvivenza di due adolescenti del midwest statunitense in pieni anni ottanta con un discreto e funzionale concentrato di sangue che cola sulla bocca e sul collo, arti morsicati, estrazione di budella. La 18enne Maren (Taylor Russell) sembra aver trovato sistemazione temporanea con il padre in una casa roulotte in Virginia, ma in piena notte attratta da una festicciola in casa di una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) Amami, quindi mangiami. Con Bones and all, in Concorso a79 per il Leone d’Oro,gira il suo primo film “americano” e probabilmente anche il suo film più maturo, compiuto e onestamente inatteso. Già, perché all’osannato vagone sentimentale di Chiamami con il tuo nome si aggiunge il locomotore ad alta velocità del cannibalismo. Bones and all è un film sullo smarrimento identitario, la solitudine, l’accettazione di sè e l’istinto di sopravvivenza di due adolescenti del midwest statunitense in pieni anni ottanta con un discreto e funzionale concentrato di sangue che cola sulla bocca e sul collo, arti morsicati, estrazione di budella. La 18enne Maren (Taylor Russell) sembra aver trovato sistemazione temporanea con il padre in una casa roulotte in Virginia, ma in piena notte attratta da una festicciola in casa di una ...

