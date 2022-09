Venezia 79 | è il giorno di “Bones and All” | il film di Luca Guadagnino

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 2 settembre 2022) Un sentimento impegnato in un sodalizio cannibale tra primo amore e dipendenza è raccontato oggi neland All nel terzodella 79esima della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica., regista italiano tanto amato negli States racconta una love story tra incompresi. Una reunion che in molti attendevano, ma non avevano calcolato il possibile colpo di scena. Timothée Chalamet diventato una delle star più popolari della sua generazione (Z), ha abbandonato la buona educazione e lo stile da bravo ragazzo come in Chiamami col tuo nome, per vestire un ruolo differente che attraversa le strade buie di una personalità ruvida sul set più astioso mai diretto prima da. Taylor Russell (left) as Maren and Timothée Chalamet (right) ...