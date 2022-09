Venezia 2022, Guadagnino on the road con gli amanti cannibali (Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – (Adnkronos/Cinematografo.it) – “Quando saremo in grado di trovare noi stessi nello sguardo dell’altro?”. Luca Guadagnino torna a Venezia a due anni di distanza da ‘Salvatore – Shoemaker of Dreams’ e lo fa ritrovando il Concorso quattro anni dopo ‘Suspiria’. Questa volta “traduce” il romanzo di Camille De Angelis, ‘Bones and All’, adattato per lo schermo da David Kajganich, già collaboratore del regista sia in ‘Suspiria’ che in ‘A Bigger Splash’. Il film racconta la storia del primo amore tra Maren (Taylor Russell), una ragazza che sta imparando a sopravvivere ai margini della società, e Lee (Timothée Chalamet), un solitario dall’animo combattivo; è il viaggio on the road di due giovani che, alla continua ricerca di identità e bellezza, tentano di trovare il proprio posto in un mondo pieno di pericoli e che non riesce a ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – (Adnkronos/Cinematografo.it) – “Quando saremo in grado di trovare noi stessi nello sguardo dell’altro?”. Lucatorna aa due anni di distanza da ‘Salvatore – Shoemaker of Dreams’ e lo fa ritrovando il Concorso quattro anni dopo ‘Suspiria’. Questa volta “traduce” il romanzo di Camille De Angelis, ‘Bones and All’, adattato per lo schermo da David Kajganich, già collaboratore del regista sia in ‘Suspiria’ che in ‘A Bigger Splash’. Il film racconta la storia del primo amore tra Maren (Taylor Russell), una ragazza che sta imparando a sopravvivere ai margini della società, e Lee (Timothée Chalamet), un solitario dall’animo combattivo; è il viaggio on thedi due giovani che, alla continua ricerca di identità e bellezza, tentano di trovare il proprio posto in un mondo pieno di pericoli e che non riesce a ...

Agenzia_Ansa : VIDEO | Zelensky irrompe a Venezia, in video i nomi dei 358 bambini e ragazzi uccisi in guerra. L'intervento del pr… - Agenzia_Ansa : VENEZIA 79 | Zelensky scuote la Mostra del Cinema, l'Ucraina irrompe all'apertura. I nomi dei bambini morti nella… - Agenzia_Ansa : Cento anni fa nasceva Vittorio Gassman. Il Mattatore, arrivato al successo cinematografico con 'I soliti ignoti' di… - zazoomblog : Ultime Notizie – Venezia 2022 Guadagnino on the road con gli amanti cannibali - #Ultime #Notizie #Venezia… - CiaobyDany : RT @yarynagrusha: Oggi inizia il programma “Decolonizing Art. Beyond the obvious” organizzata dall’Ukrainian Institute @UA_Institute alla @… -