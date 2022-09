Venezia 2022, è il giorno di Guadagnino: primo film italiano in Concorso (Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – Arriva oggi alla Mostra del Cinema di Venezia 2022 il primo dei cinque film italiani in Concorso: Luca Guadagnino con ‘Bones and All’. Il regista torna a dirigere Timothée Chalamet per una storia d’amore di cannibalismo teen nel Midwest, nella profonda America di provincia. I fan di Timothèe Chalamet avranno una nuova occasione per rubare una foto o un autografo del giovane attore che ha già lavorato con Guadagnino per ‘Chiamami col tuo nome’. In gara anche ‘Athena’ di Romain Gavras che racconta una guerra familiare che diventa scontro sociale, e ‘Un couple’ del maestro del documentario Frederick Wiseman, 92 anni, che racconta nel suo primo film di finzione il rapporto fra lo scrittore Lev Tolstoj e la moglie ... Leggi su italiasera (Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – Arriva oggi alla Mostra del Cinema diildei cinqueitaliani in: Lucacon ‘Bones and All’. Il regista torna a dirigere Timothée Chalamet per una storia d’amore di cannibalismo teen nel Midwest, nella profonda America di provincia. I fan di Timothèe Chalamet avranno una nuova occasione per rubare una foto o un autografo del giovane attore che ha già lavorato conper ‘Chiamami col tuo nome’. In gara anche ‘Athena’ di Romain Gavras che racconta una guerra familiare che diventa scontro sociale, e ‘Un couple’ del maestro del documentario Frederick Wiseman, 92 anni, che racconta nel suodi finzione il rapporto fra lo scrittore Lev Tolstoj e la moglie ...

