Venezia 2022 | con Steve James al Lido la spia Usa che rivelò l’atomica ai russi

(Adnkronos) – "Spero che la storia di Ted e Joan trovi ancora il favore del pubblico di oggi, mentre il mondo affronta le sue terribili conseguenze su tanti fronti". Così il regista Steve James presentando fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia il documentario 'A Compassionate Spy', che ricostruisce la vicenda di Ted Hall. Studente diciottenne ad Harvard, nel 1944 Hall e? il piu? giovane fisico assunto nel Progetto Manhattan, che ha l'obiettivo di creare una bomba prima dei tedeschi. Ted pero? non condivide l'euforia dei suoi colleghi dopo il successo della detonazione della prima bomba atomica al mondo. Nel 1944, mentre la Germania stava perdendo la guerra, era sempre piu? preoccupato che da un monopolio postbellico statunitense di un'arma cosi? potente dopo la guerra potesse risultare una catastrofe nucleare, e nel mese di ...

