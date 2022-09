Vela, Campionati Mondiali 49er, 49erFX, Nacra 17: volano Tita-Banti (Di venerdì 2 settembre 2022) Seconda giornata in archivio ai Campionati Mondiali di Vela (49er, 49erFX, Nacra 17). Nella classe Nacra 17 Ruggero Tita e Caterina Banti si permettono di scartare un 1 al momento e Ugolini – Giubilei si insidiano al secondo posto; Bissaro – Frascari guadagnano una posizione dopo sei prove e arrivano al sesto posto. Soddisfatto il tecnico FIV Gabriele Bruni: “E’ stata una buona giornata per i Nacra 17 italiani con Tita – Banti che hanno dimostrato la loro velocità in queste condizioni. Sono rimasto piacevolmente colpito dalla velocità di Ugolini – Giubilei che sono migliorati tantissimo proprio sotto questo aspetto che è determinante in questa classe. Hanno fatto un notevole step ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 settembre 2022) Seconda giornata in archivio aidiFX,17). Nella classe17 Ruggeroe Caterinasi permettono di scartare un 1 al momento e Ugolini – Giubilei si insidiano al secondo posto; Bissaro – Frascari guadagnano una posizione dopo sei prove e arrivano al sesto posto. Soddisfatto il tecnico FIV Gabriele Bruni: “E’ stata una buona giornata per i17 italiani conche hanno dimostrato la loro velocità in queste condizioni. Sono rimasto piacevolmente colpito dalla velocità di Ugolini – Giubilei che sono migliorati tantissimo proprio sotto questo aspetto che è determinante in questa classe. Hanno fatto un notevole step ...

