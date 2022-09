Valentina Nappi spara a zero sui politici | “Dio | Patria | Famiglia ma con il c**o degli altri”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 settembre 2022) “‘Dio,’ ma sono tutti divorziati, evasori fiscali e cattolici con il”. La tocca piano, che in un tweet fa riferimento ai valori più volte dichiarati come fondanti del proprio credo da Fratelli d’Italia. Non solo, quel “Dio,” era stato recentemente ripreso anche dal direttore d’orchestra Beatrice Venezi in un botta e risposta con Monica Cirinnà: “Mi vergognerei se avessi una madre come la Cirinnà, che pubblica la foto ‘Dio,, che vita di m…’, che invece sono proprio i miei valori”, aveva scritto la Venezi. E a chi chiede alla pornostar quando verrà candidata da Enrico Letta, lareplica: “Guarda che ...