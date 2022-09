Usa, polemica Trump-Biden: “Se non è pazzo, è affetto da demenza senile” (Di venerdì 2 settembre 2022) Donald Trump risponde all’attacco di ieri sera del presidente americano Joe Biden dandogli del «pazzo» o del «malato di demenza senile». In un post sul suo social media Truth il tycoon ha scritto... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 2 settembre 2022) Donaldrisponde all’attacco di ieri sera del presidente americano Joedandogli del «» o del «malato di». In un post sul suo social media Truth il tycoon ha scritto...

pietricello1 : @vrottn Le ricordo che lo scanner non si usa più da anni e non tutti lo hanno. Provi a fare la foto di un documento… - rinascereigatto : @AurelianoStingi Certo,ma alle persone che hanno subito quegli effetti non consola che la farmacovigilanza abbia fu… - Mary90792655 : @willy_signori @GiuSette7 @ConteAlmaviva te lo ripeto: datti una seria calmata e usa meno confidenza. Vuoi portare… - maxpiccinno : Un povero fallito che usa @GiorgiaMeloni per farsi pubblicità... - caro_mantini : Ma la polemica su @sannamarin negli USA ha tardato di due settimane per la distanza geografica? ??????? -