Usa, muore il cactus di 200 anni simbolo dell'Arizona. "Colpa dei cambiamenti climatici". Ondata di tributi e ricordi (Di venerdì 2 settembre 2022) Il cactus di 200 anni, simbolo dell'Arizona, è morto a causa di una forte tempesta che ha colpito lo stato. Il saguaro, alto oltre 9 metri, sorgeva nel Catalina State Park ed è spuntato nel deserto molto prima che l'Arizona diventasse il 48esimo stato americano nel 1912. Era meta di pellegrinaggio dei turisti, è stato dipinto da molti artisti, mentre gli animali spesso cercavano riparo sotto l'enorme cactus. E' sopravvissuto a siccità e monsoni, al caldo torrido e a ondate di freddo, a razzie di cowboy e bestiame, ma non alle piogge torrenziali di quest'ultimo agosto che hanno ammorbidito troppo il terreno causando così il crollo a terra della pianta che si è spaccata in diversi pezzi. La sua morte ha suscitato un'Ondata di tributi e ricordi: "È come ...

