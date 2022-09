Usa: Hillary Clinton, 'persone che hanno lottato per libertà aborto prese a schiaffi da realtà' (Di venerdì 2 settembre 2022) Venezia, 2 set. (Adnkronos) - "In America l'incesto esiste. Le bambine di 10, di 11 e di 12 anni vengono molestate e rimangono incinte. Sì, esiste che uno sconosciuto violenti una ragazza che conosci, sì, ci sono complicazione durante la gravidanza che fanno rischiare la vita. Le persone che hanno lottato perché la Roe v. Wade fosse cambiata oggi sono prese a schiaffi dalla realtà. Però, c'è una cosa positiva in tutto questo: i candidati democratici pro choice negli Stati ora stanno vincendo (per le elezioni del midterm , ndr ). E allora, ogni tanto possiamo dire che serve qualche schiaffo dalla realtà per cambiare le cose". Lo ha detto al Corriere della Sera Hillary Clinton, a proposito di quanto sta avvenendo negli Usa con il ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) Venezia, 2 set. (Adnkronos) - "In America l'incesto esiste. Le bambine di 10, di 11 e di 12 anni vengono molestate e rimangono incinte. Sì, esiste che uno sconosciuto violenti una ragazza che conosci, sì, ci sono complicazione durante la gravidanza che fanno rischiare la vita. Lecheperché la Roe v. Wade fosse cambiata oggi sonodalla. Però, c'è una cosa positiva in tutto questo: i candidati democratici pro choice negli Stati ora stanno vincendo (per le elezioni del midterm , ndr ). E allora, ogni tanto possiamo dire che serve qualche schiaffo dallaper cambiare le cose". Lo ha detto al Corriere della Sera, a proposito di quanto sta avvenendo negli Usa con il ...

