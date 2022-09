Usa | ex poliziotto condannato a 10 anni per rivolta a Capitol Hill

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 2 settembre 2022) Roma, 2 set – Mentre negli Stati Uniti continua a infuriare la polemica che vede sotto accusa Donald Trump, a proposito di documentazioni segrete che l’ex presidente starebbe nascondendo, la magistratura americana continua a colpire anche i suoi sostenitori. Un ex agente di polizia di New York, accusato di aver aggredito le forze dell’ordine durante i disordini di, è statoa ben 10di carcere. Per quello che la stampa definì un assalto al Campidoglio americano, oggi oltre 850 manifestanti si trovano accusati per il coinvolgimento nella famosa. Tra questi vi è il 56enne Thomas Webster, exnewyorkese giàlo scorso maggio con molteplici accuse. Tra queste vi è l’aggressione compiuta contro i suoi ex colleghi, ...