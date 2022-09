Usa: Biden, 'ideologia di Trump minaccia per nostra democrazia' (Di venerdì 2 settembre 2022) Washington, 2 set. (Adnkronos) - I sostenitori dell'agenda "Make America Great Again" (Maga) di Donald Trump sono una minaccia per la democrazia. Lo ha affermato il presidente americano Joe Biden. "Le forze della 'Maga' sono determinate a riportare indietro questo paese", ha detto durante parlando ieri sera dall'Independence Hall di Filadelfia, dove fu firmata la Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti e riprendendo il tema della sua campagna del 2020 per ripristinare "l'anima dell'America". "Non tutti i repubblicani, nemmeno la maggioranza dei repubblicani, sono repubblicani della Maga", ha detto ancora Biden. "Ma non c'è dubbio che il partito repubblicano oggi è dominato, guidato e intimidito da Donald Trump e dai repubblicani della Maga, e questa è una ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) Washington, 2 set. (Adnkronos) - I sostenitori dell'agenda "Make America Great Again" (Maga) di Donaldsono unaper la. Lo ha affermato il presidente americano Joe. "Le forze della 'Maga' sono determinate a riportare indietro questo paese", ha detto durante parlando ieri sera dall'Independence Hall di Filadelfia, dove fu firmata la Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti e riprendendo il tema della sua campagna del 2020 per ripristinare "l'anima dell'America". "Non tutti i repubblicani, nemmeno la maggioranza dei repubblicani, sono repubblicani della Maga", ha detto ancora. "Ma non c'è dubbio che il partito repubblicano oggi è dominato, guidato e intimidito da Donalde dai repubblicani della Maga, e questa è una ...

Agenzia_Ansa : Biden chiederà 1,1 miliardi di dollari per armare Taiwan. Secondo Politico, gli Usa venderanno missili e sorveglian… - _Nico_Piro_ : #24agosto #Usa altra mossa storica e coraggiosa di #Biden che cancella 10k$ di debiti “universitari” a chi guadagna… - ladyonorato : Dominion, la società privata che gestisce il voto elettronico negli USA (con il quale Biden è diventato Presidente)… - decesare1955 : @Agenzia_Ansa Trump è una minaccia per gli USA ma abbaia alla luna. Biden è una minaccia per il mondo. - leftsnoopy : RT @repubblica: Biden: 'Eguaglianza e democrazia sono sotto attacco, Trump è una minaccia per gli Usa' -