Usa | Biden | “Ideologia di Trump minaccia per la nostra democrazia”

(Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – I sostenitori dell’agenda “Make America Great Again” (Maga) di Donaldsono unaper la. Lo ha affermato il presidente americano Joe. “Le forze della ‘Maga’ sono determinate a riportare indietro questo Paese”, ha detto parlando ieri sera dall’Independence Hall di Filadelfia, dove fu firmata la Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti, e riprendendo il tema della sua campagna del 2020 per ripristinare “l’anima dell’America”. “Non tutti i repubblicani, nemmeno la maggioranza dei repubblicani, sono repubblicani della Maga”, ha detto ancora. “Ma non c’è dubbio che il partito repubblicano oggi è dominato, guidato e intimidito da Donalde dai repubblicani della Maga, e questa è unaper il Paese”, ha ...

Dall'Independence National Historical Park di Philadelphia, dove i padri fondatori discussero e adottarono la Dichiarazione d'indipendenza e la Costituzione si è nuovamente scagliato ... lo ha nominato direttamente più di una volta nel suo discorso agli americani dall'edificio ... di Philadelphia dove furono firmate la dichiarazione di Indipendenza e la Costituzione degli. "La ... Il presidente Usa interviene a Philadelphia in vista delle elezioni di metà mandato dell'8 novembre per il rinnovo del Congresso ...