Agenzia ANSA

Sono stati aggiuntimila posti di lavoro nei settori non agricoli (non - farm payrolls), dopo che a luglio erano state create 526 mila buste paga (dato rivisto da 528 mila). Il dato sugli ...Rivisto in deciso calo il dato sui nuovi posti di lavoro a giugno, da 398.000 a 293.000. Negli ultimi 12 mesi, i posti di lavoro creati sono stati 5,8 milioni: ora, il totale e' superiore di 240.000 ... Usa: +315.000 posti ad agosto, disoccupazione sale al 3,7% - Economia New York, 2 set. (askanews) - Rapporto sull'occupazione di agosto positivo negli Usa, ma al di sotto delle attese degli analisti. Il mese scorso ...(Teleborsa) - Crescono,, più del previsto, i non-farm payrolls ad agosto 2022. Secondo i dati forniti dal Bureau of Labour Statistics, il tasso di disoccupazione è salito al 3,7% rispetto al 3,5% del ...