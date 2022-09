US Open 2022, Nadal: “Pensavo di essermi rotto il naso. Dolorante, ma felice per la vittoria” (Di venerdì 2 settembre 2022) Rafa Nadal è intervenuto in conferenza stampa al termine del suo match di secondo turno degli US Open 2022 contro Fabio Fognini. Lo spagnolo è partito malissimo, ma è riuscito ad imporsi in rimonta. Il momento saliente dell’incontro è stata tuttavia un’involontaria racchettata sul naso che ha rischiato di mettere ko lo spagnolo, costretto a fermarsi momentaneamente a causa di un sanguinamento. “Sento un po’ di dolore, ma sono felice per la vittoria. Ho iniziato il match davvero male e non capisco perché dato che avevo buona sensazioni prima della partita. Ma queste cose a volte succedono e bisogna accettarle. Sono stato fortunato che Fabio abbia commesso così tanti errori” ha spiegato il numero 3 del mondo. Nadal è poi tornato sull’infortunio: “Non c’è bisogno di ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 settembre 2022) Rafaè intervenuto in conferenza stampa al termine del suo match di secondo turno degli UScontro Fabio Fognini. Lo spagnolo è partito malissimo, ma è riuscito ad imporsi in rimonta. Il momento saliente dell’incontro è stata tuttavia un’involontaria racchettata sulche ha rischiato di mettere ko lo spagnolo, costretto a fermarsi momentaneamente a causa di un sanguinamento. “Sento un po’ di dolore, ma sonoper la. Ho iniziato il match davvero male e non capisco perché dato che avevo buona sensazioni prima della partita. Ma queste cose a volte succedono e bisogna accettarle. Sono stato fortunato che Fabio abbia commesso così tanti errori” ha spiegato il numero 3 del mondo.è poi tornato sull’infortunio: “Non c’è bisogno di ...

