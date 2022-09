US Open 2022, Matteo Berrettini: “Non ho imparato dai miei errori. Con Davidovich voglio la rivincita” (Di venerdì 2 settembre 2022) Matteo Berrettini non ha brillato particolarmente, ma la prestazione è stata sufficiente per sconfiggere Andy Murray nel terzo turno degli US Open 2022 e guadagnarsi l’accesso agli ottavi di finale a New York. Con lo score di 6-4 6-4 6-7 (1) 6-3, il n.14 del mondo ha saputo trovare nei primi due parziali la forza della concretezza, basandosi sulla combinazione servizio-dritto. Nel terzo set, invece, il pragmatismo del romano è venuto meno e Murray è riuscito a spuntarla inaspettatamente. Nella quarta frazione il tutto si è deciso su basi psicologiche e il nostro portacolori ha saputo rientrare in partita e archiviare il tutto nel modo più gradito. “Non è la prima volta che mi sono trovato a mancare così tante occasioni. Si dice che si impara dai propri errori, ma io non l’ho fatto. Non sono stato ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022)non ha brillato particolarmente, ma la prestazione è stata sufficiente per sconfiggere Andy Murray nel terzo turno degli USe guadagnarsi l’accesso agli ottavi di finale a New York. Con lo score di 6-4 6-4 6-7 (1) 6-3, il n.14 del mondo ha saputo trovare nei primi due parziali la forza della concretezza, basandosi sulla combinazione servizio-dritto. Nel terzo set, invece, il pragmatismo del romano è venuto meno e Murray è riuscito a spuntarla inaspettatamente. Nella quarta frazione il tutto si è deciso su basi psicologiche e il nostro portacolori ha saputo rientrare in partita e archiviare il tutto nel modo più gradito. “Non è la prima volta che mi sono trovato a mancare così tante occasioni. Si dice che si impara dai propri, ma io non l’ho fatto. Non sono stato ...

