US Open 2022: avanti Sinner e Musetti, Nadal elimina Fognini. Ok Alcaraz, Rublev e Norrie, tonfo Hurkacz (Di venerdì 2 settembre 2022) Si è chiusa la quarta giornata degli US Open 2022 per quanto riguarda il tabellone maschile. Si sono disputate 15 partite, e non 16 perché John Isner ha dato via libera al danese Holger Rune senza scendere in campo. Per l’americano, ormai vicino alla fine della carriera, guai davvero seri: nel match d’esordio contro l’americano Federico Delbonis è caduto fratturandosi il polso sinistro. La sua stagione è da considerarsi conclusa, come ha dichiarato il diretto interessato su Twitter. Vanno avanti due italiani su tre: Jannnik Sinner e Lorenzo Musetti si liberano di due qualificati, rispettivamente l’americano Christopher Eubanks e l’olandese Gijs Brouwer, per un mix di superiorità, esperienza ad alto livello e capacità di riconoscere i momenti importanti. Ora l’altoatesino sfiderà l’americano Brandon ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022) Si è chiusa la quarta giornata degli USper quanto riguarda il tabellone maschile. Si sono disputate 15 partite, e non 16 perché John Isner ha dato via libera al danese Holger Rune senza scendere in campo. Per l’americano, ormai vicino alla fine della carriera, guai davvero seri: nel match d’esordio contro l’americano Federico Delbonis è caduto fratturandosi il polso sinistro. La sua stagione è da considerarsi conclusa, come ha dichiarato il diretto interessato su Twitter. Vannodue italiani su tre: Jannnike Lorenzosi liberano di due qualificati, rispettivamente l’americano Christopher Eubanks e l’olandese Gijs Brouwer, per un mix di superiorità, esperienza ad alto livello e capacità di riconoscere i momenti importanti. Ora l’altoatesino sfiderà l’americano Brandon ...

DavidPuente : No! A Lampedusa non sono sbarcati 83 mila migranti con il reddito di cittadinanza - DavidPuente : No! L'ivermectina non è stata inserita come farmaco anti Covid-19 dal National Institute of Health (NIH) - DavidPuente : No! Il PD di Enrico Letta non ha presentato una proposta di legge per legalizzare la pedofilia - salvotommasi77 : RT @Open_gol: L’ex sottosegretaria di Stato: pericolo Putin, la Russia vuole interferire sulle elezioni - Open_gol : Il premier dimissionario del Regno Unito: è l’unico modo di sconfiggere un bullo come Putin -