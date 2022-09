Urbano Cairo diventa presidente del Torino – 2 settembre 2005 – VIDEO (Di venerdì 2 settembre 2022) Il 2 settembre 2005 Urbano Cairo diventa ufficialmente il presidente del Torino rilevando la società da Giovannone Il 2 settembre 2005 Urbano Cairo diventa presidente del Torino, dopo che il club era fallito e rinato grazie al lodo Petrucci. Cairo rilevò la società dopo una trattativa con l’imprenditore Luca Giovannone. Il neo presidente si presentò con la ferma volontà di rilanciare il Toro in ambito italiano ed europeo. Affidata la squadra a Gianni De Biasi, la squadra riuscì ad ottenere la promozione in serie A attraverso i play-off. Conquistò l’Europa grazie alla qualificazione in Europa League con ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 settembre 2022) Il 2ufficialmente ildelrilevando la società da Giovannone Il 2del, dopo che il club era fallito e rinato grazie al lodo Petrucci.rilevò la società dopo una trattativa con l’imprenditore Luca Giovannone. Il neosi presentò con la ferma volontà di rilanciare il Toro in ambito italiano ed europeo. Affidata la squadra a Gianni De Biasi, la squadra riuscì ad ottenere la promozione in serie A attraverso i play-off. Conquistò l’Europa grazie alla qualificazione in Europa League con ...

