Uomo con i pantaloni abbassati al concerto di Cristina D’Avena palpeggia alcune ragazze | ha rischiato il linciaggio

(Di venerdì 2 settembre 2022) Tra la folla con i panatalonie i genitali scoperti. Cosìhanno visto undi 65 anni durante ildia Ladispoli, lo scorso martedì 30 agosto. Il 65enne è stato denunciato per violenza sessuale: diverse le donne che lo hanno segnalato,hanno raccontato di essere statete. Quando si è accorto di essere stato avvistato dalle forze dell’ordine, l’ha tentato la fuga ma è stato preso e portato in commissariato dove è scattata la denuncia a piede libero. La notizia la dà Il Messaggero. Il 65enne, che pensava di riuscire a nascondersi tra la folla, hail. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

