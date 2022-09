Uomini e Donne, bacio inaspettato per Ida Platano: le prime anticipazioni (Di venerdì 2 settembre 2022) In queste ore sono spuntate le prime anticipazioni riguardanti le nuove puntate di Uomini e Donne: Ida Platano è ancora la grande protagonista Tutto pronto per la nuova stagione di Uomini e Donne. Infatti in questi giorni sono state registrate le nuove puntate del dating show, che vedranno ancora Ida Platano come grande protagonista: cos’è successo. Ida Platano ritorna in grande stile all’interno del dating show (via WebSource)Spuntano le prime anticipazioni sulle nuove puntate di Uomini e Donne. Il dating show è pronto ad intrattenere i telespettatori anche quest anno, con numerosi colpi di scena. Rispetto ala passata stagione i protagonisti non ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 2 settembre 2022) In queste ore sono spuntate leriguardanti le nuove puntate di: Idaè ancora la grande protagonista Tutto pronto per la nuova stagione di. Infatti in questi giorni sono state registrate le nuove puntate del dating show, che vedranno ancora Idacome grande protagonista: cos’è successo. Idaritorna in grande stile all’interno del dating show (via WebSource)Spuntano lesulle nuove puntate di. Il dating show è pronto ad intrattenere i telespettatori anche quest anno, con numerosi colpi di scena. Rispetto ala passata stagione i protagonisti non ...

