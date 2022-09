Una vita anticipazioni: Genoveva ha un piano shock per non partorire (Di venerdì 2 settembre 2022) Si va in onda anche domani, sabato 3 settembre 2022 con Una vita e le nostre anticipazioni ci raccontano proprio tutto quello che sta per accadere ad Acacias 38. Genoveva pensa di avere tutto sotto controllo ma non sa che anche questa volta, Aurelio è un passo davanti a lei e presto, ne pagherà le conseguenze. Quello che però Aurelio non sa è che sua moglie sarebbe disposta a tutto pur di non dare alla luce il figlio che aspetta da lui, anche a togliersi la vita? Ci sarà ancora tempo per capire quelle che sono le intenzioni della Salmeron ma nel frattempo torniamo a quello che sta per accadere nei nuovi e ultimi episodi della soap spagnola su Canale 5. Inaspettatamente infatti, Valeria, che stava per lasciare la Spagna insieme a David si troverà faccia a faccia con Rodrigo, suo marito. Vediamo quindi tutti i dettagli ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 2 settembre 2022) Si va in onda anche domani, sabato 3 settembre 2022 con Unae le nostreci raccontano proprio tutto quello che sta per accadere ad Acacias 38.pensa di avere tutto sotto controllo ma non sa che anche questa volta, Aurelio è un passo davanti a lei e presto, ne pagherà le conseguenze. Quello che però Aurelio non sa è che sua moglie sarebbe disposta a tutto pur di non dare alla luce il figlio che aspetta da lui, anche a togliersi la? Ci sarà ancora tempo per capire quelle che sono le intenzioni della Salmeron ma nel frattempo torniamo a quello che sta per accadere nei nuovi e ultimi episodi della soap spagnola su Canale 5. Inaspettatamente infatti, Valeria, che stava per lasciare la Spagna insieme a David si troverà faccia a faccia con Rodrigo, suo marito. Vediamo quindi tutti i dettagli ...

