“Una vergogna”. Bologna, sfuriata della famiglia Mihajlovic (Di venerdì 2 settembre 2022) Inizio stagione molto complicato per il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Il club rossoblù è ancora a caccia della prima vittoria stagionale. La Serie A scorre via velocemente e domani inizierà ufficialmente la quinta giornata. Una delle squadre che finora ha deluso di più le aspettative è il Bologna di Sinisa Mihajlovic, attualmente sedicesimo in classifica Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 2 settembre 2022) Inizio stagione molto complicato per ildi Sinisa. Il club rossoblù è ancora a cacciaprima vittoria stagionale. La Serie A scorre via velocemente e domani inizierà ufficialmente la quinta giornata. Una delle squadre che finora ha deluso di più le aspettative è ildi Sinisa, attualmente sedicesimo in classifica Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

matteosalvinimi : 31 sbarchi solo ieri a Lampedusa. Una vergogna mondiale! Chi sceglie la Lega, sceglie sicurezza, coraggio e onore.… - pierofassino : La tirannide militare birmana ha inflitto a #AungSanSuuKy altri 3 anni di carcere che si aggiungono ai 17 di condan… - enpaonlus : In Giappone si apre la criticata caccia ai delfini: molti giovani finiscono in acquari e delfinari, mentre il resto… - BHXG90bis : RT @sadopatico: non ci interessa se non vi piace bellissima di annalisa, non è una cosa da dire pubblicamente, è una vergogna, non c'è da a… - paoloMCMLII : RT @italiano967: Ed ecco qui la Russia di adesso, dopo la salita al potere del malefico Putin. Sono le stesse piazze, gli stessi abitanti.… -