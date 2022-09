“Una galleria che da sbocco del porto arrivi fino a Mercato San Severino (Di venerdì 2 settembre 2022) di Erika Noschese Una galleria che, dallo sbocco del porto, arriva fino a Mercato San Severino: la proposta è stata rilanciata da Felice Bottiglieri, ex ingegnere capo del Comune di Salerno che ha riacceso i riflettori sulla galleria Porta Ovest con il secondo incontro, promosso anche dall’associazione Deep, “Giù le mani dal Cernicchiara. Una proposta che era stata avanzata ancor prima dell’avvio dei lavori di Porta Ovest con una premessa ad uno ad uno studio di fattibilità perché è un lavoro di economia dei trasporti “dai cui risultati ho ricavato l’idea per un progetto, in parte già sviluppato e relativo alla galleria che dallo sbocco del porto va direttamente a Mercato San Severino: ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 2 settembre 2022) di Erika Noschese Unache, dallodel, arrivaSan: la proposta è stata rilanciata da Felice Bottiglieri, ex ingegnere capo del Comune di Salerno che ha riacceso i riflettori sullaPorta Ovest con il secondo incontro, promosso anche dall’associazione Deep, “Giù le mani dal Cernicchiara. Una proposta che era stata avanzata ancor prima dell’avvio dei lavori di Porta Ovest con una premessa ad uno ad uno studio di fattibilità perché è un lavoro di economia dei trasporti “dai cui risultati ho ricavato l’idea per un progetto, in parte già sviluppato e relativo allache dallodelva direttamente aSan: ...

