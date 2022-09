Una foto e 3 parole inequivocabili | Aurora Ramazzotti | dopo la bomba sulla gravidanza parla lei

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 2 settembre 2022) Lo scoop è del settimanale Chi. “è incinta”. Il magazine diretto da Alfonso Signorini sgancia lanel numero della rivista in edicola da mercoledì 31 agosto. Ed è lo stesso magazine che poche settimane fa aveva riportato che Michelle Hunziker e sua figliaavevano acquistato, in una farmacia in Sardegna, un test di. Si leggeva, infatti, che mamma e figlia erano state viste in una farmacia mentre compravano un test di. Non era ancora chiaro chi lo avrebbe effettuato. Ora è arrivata la risposta: secondo il magazine Chi il test era per, che quindi sarebbe incinta del fidanzato storico (stanno insieme da 5 anni, ndr) Goffredo Cerza: aspettano un bambino che ...