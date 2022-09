heavilystrong : RT @ilpost: Un uomo ha cercato di sparare alla vicepresidente argentina Cristina Kirchner - gemin_steven98 : RT @ilpost: Un uomo ha cercato di sparare alla vicepresidente argentina Cristina Kirchner - marcoranieri72 : RT @ilpost: Un uomo ha cercato di sparare alla vicepresidente argentina Cristina Kirchner - claudiomadricar : Un uomo ha cercato di uccidere ieri sera poco dopo le 21 a Buenos Aires la vicepresidente Cristina Fernández de Kir… - ilpost : Un uomo ha cercato di sparare alla vicepresidente argentina Cristina Kirchner -

Sky Tg24

Un"le ha puntato la pistola alla testa, hadi premere il grilletto ma il colpo non è partito" ha ricostruito il presidente Alberto Fernandez in un messaggio sulla televisione nazionale ...'Se avessi saputo prima che sarebbe stato eletto Papa avreidi conservare più materiale, in particolare tanti interventi sicuramente significativi', ... Luciani racconta che 'uncristiano ... Violenza sessuale a Mantova, aggredisce due ragazzi: preso Un uomo ha tentato di sparare alla testa della vicepresidente argentina davanti a casa ma il proiettile non è partito La vicepresidente argentina Cristina Kirchner è scampata a un attentato a Buenos A ...Elvira Zriba è stata investita lunedì notte mentre attraversava sulle strisce pedonali. Le immagini choc delle telecamere. Il conducente non controlla più la moto e la trentaquattrenne viene presa in ...