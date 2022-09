Un posto al sole: Susanna è morta? Anticipazioni stasera 2 settembre: Viola morirà? Ecco cosa succede (Di venerdì 2 settembre 2022) Un posto al sole, ieri sera, ha sconvolto tutti i fan: dopo le nozze in ospedale con Niko, Susanna ha avuto un malore: la giovane donna è morta? Che ne sarà di lei e di Viola? Una delle due è destinata a lasciare la soap: Ecco di chi si tratta. Leggi anche: Un posto al sole,... Leggi su donnapop (Di venerdì 2 settembre 2022) Unal, ieri sera, ha sconvolto tutti i fan: dopo le nozze in ospedale con Niko,ha avuto un malore: la giovane donna è? Che ne sarà di lei e di? Una delle due è destinata a lasciare la soap:di chi si tratta. Leggi anche: Unal,...

JKY97s : ma vorrei vedere scusate il posto non è granché, i costi sinceramente sono alti, a fine luglio sotto il sole... - VesuvioLive : Un Posto al Sole, chi morirà tra Susanna e Viola: fan in attesa della puntata di stasera - Carminegra1 : @romanismo85 Ma forse è il custode di palazzo palladini, di un posto al sole, grande tifoso del Napoli - natodivenerdi : @senzawords no ci vuole un’altra lingua che non sia l’italiano. ogni frase è assurdamente finta e irreale tanto che… - elena_elnmrl15 : @Filippo_Rossi @CarloCalenda @Azione_it @ItaliaViva Chi cerca il posto al sole ..... -