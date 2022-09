Un Posto al Sole: le anticipazioni del 2 settembre (Di venerdì 2 settembre 2022) Scopriamo insieme cosa accadrà nella puntata della fiction Un Posto Al Sole, in onda questa sera 2 settembre su Rai 3. Secondo le anticipazioni Silvia torna dalle vacanze ma verrà subito avvisata da Rossella ciò che è avvenuto durante la sua assenza. La ragazza le rivela che la situazione si è fatta davvero drammatica e che tutti gli inquilini di Palazzo Palladini, sono in ansia. Ma sarà Diego a spiegarle tutto: il Giordano le confesserà di tutte le paure che la sua famiglia ha dovuto e deve ancora affrontare. Sono ancora tutti sotto shock per ciò che accaduto. Silvia sarà dunque chiamata ad infondere coraggio al suo fidato collaboratore. In seguito alla tragedia, Franco e Nunzio hanno deciso quindi di dare la caccia al boss Valsano, in collaborazione con Damiano, l’uomo della scorta di Eugenio. Segui ... Leggi su zon (Di venerdì 2 settembre 2022) Scopriamo insieme cosa accadrà nella puntata della fiction UnAl, in onda questa sera 2su Rai 3. Secondo leSilvia torna dalle vacanze ma verrà subito avvisata da Rossella ciò che è avvenuto durante la sua assenza. La ragazza le rivela che la situazione si è fatta davvero drammatica e che tutti gli inquilini di Palazzo Palladini, sono in ansia. Ma sarà Diego a spiegarle tutto: il Giordano le confesserà di tutte le paure che la sua famiglia ha dovuto e deve ancora affrontare. Sono ancora tutti sotto shock per ciò che accaduto. Silvia sarà dunque chiamata ad infondere coraggio al suo fidato collaboratore. In seguito alla tragedia, Franco e Nunzio hanno deciso quindi di dare la caccia al boss Valsano, in collaborazione con Damiano, l’uomo della scorta di Eugenio. Segui ...

scimonelli : RT @OfloareOfloare1: @errante_l ... Un abbraccio come un colibri che danza con la pioggia.. Come un sole che bacia îl orizzonte.. Nello ste… - JKY97s : ma vorrei vedere scusate il posto non è granché, i costi sinceramente sono alti, a fine luglio sotto il sole... - VesuvioLive : Un Posto al Sole, chi morirà tra Susanna e Viola: fan in attesa della puntata di stasera - Carminegra1 : @romanismo85 Ma forse è il custode di palazzo palladini, di un posto al sole, grande tifoso del Napoli - natodivenerdi : @senzawords no ci vuole un’altra lingua che non sia l’italiano. ogni frase è assurdamente finta e irreale tanto che… -