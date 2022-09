Un posto al sole, anticipazioni 2 settembre 2022: il ritorno di Silvia (Di venerdì 2 settembre 2022) Un posto al sole chiuderà questa emozionante settimana di programmazione con un'altra puntata densa di eventi intensi e ricca di colpi di scena. Le anticipazioni di venerdì 2 settembre 2022, infatti, rivelano che ci sarà grande apprensione per le condizioni di salute di Viola e Susanna. Le due ragazze, qualche settimana prima, si sono incontrate per caso nei pressi della Procura e la loro presenza ha attirato l'attenzione di Lello Valsano. Il criminale, deciso a vendicarsi di Eugenio Nicotera e di Raffaele Giordano, ha sparato contro Susanna e Viola ed è scappato via. Il magistrato, poco dopo, ha udito i colpi di pistola e si è precipitato sul posto dove ha visto la moglie e la Picardi a terra in condizioni disperate. Le due donne sono state sottoposte a delle delicate operazioni ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 2 settembre 2022) Unalchiuderà questa emozionante settimana di programmazione con un'altra puntata densa di eventi intensi e ricca di colpi di scena. Ledi venerdì 2, infatti, rivelano che ci sarà grande apprensione per le condizioni di salute di Viola e Susanna. Le due ragazze, qualche settimana prima, si sono incontrate per caso nei pressi della Procura e la loro presenza ha attirato l'attenzione di Lello Valsano. Il criminale, deciso a vendicarsi di Eugenio Nicotera e di Raffaele Giordano, ha sparato contro Susanna e Viola ed è scappato via. Il magistrato, poco dopo, ha udito i colpi di pistola e si è precipitato suldove ha visto la moglie e la Picardi a terra in condizioni disperate. Le due donne sono state sottoposte a delle delicate operazioni ...

