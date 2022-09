Ultime Notizie – Zelensky: “Ucraina pronta ad aumentare export elettricità verso Ue e Italia” (Di venerdì 2 settembre 2022) “L’Ucraina è pronta ad aumentare l’export di elettricità verso l’Europa, ma per questo è importante che l’impianto nucleare di Zaporizhzhia rimanga connesso alla rete Ucraina. La presenza russa nell’impianto ci impedisce di contribuire a risolvere la situazione dell’energia in Europa. Il nostro export di energia potrebbe ridurre la pressione di Mosca sull’Europa e sull’Italia. Nonostante tutte le difficoltà, possiamo contribuire a soddisfare almeno l’8% dei consumi di elettricità dell’Italia”. Lo ha detto il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, in video collegamento in apertura del forum The European House – Ambrosetti in corso a Cernobbio, sul lago di Como. ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 2 settembre 2022) “L’adl’dil’Europa, ma per questo è importante che l’impianto nucleare di Zaporizhzhia rimanga connesso alla rete. La presenza russa nell’impianto ci impedisce di contribuire a risolvere la situazione dell’energia in Europa. Il nostrodi energia potrebbe ridurre la pressione di Mosca sull’Europa e sull’. Nonostante tutte le difficoltà, possiamo contribuire a soddisfare almeno l’8% dei consumi didell’”. Lo ha detto il presidente dell’, Volodymyr, in video collegamento in apertura del forum The European House – Ambrosetti in corso a Cernobbio, sul lago di Como. ...

