Ultime Notizie – Zaporizhzhia, Zelensky: "Non è stato permesso ai giornalisti accesso alla centrale" (Di venerdì 2 settembre 2022) Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha dichiarato che, nonostante l'accordo con il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, Rafael Grossi, la missione dell'Aiea ieri è arrivata alla centrale nucleare di Zaporizhzhia senza giornalisti e che "c'erano solo propagandisti dalla Russia". "Quando abbiamo incontrato a Kiev il sig. Grossi e i membri della missione – ha detto Zelensky – abbiamo convenuto che la stessa sarebbe stata accompagnata da giornalisti dei media ucraini e internazionali. giornalisti indipendenti. In modo che il mondo potesse vedere la verità. Invece ciò non è successo". Zelensky ha aggiunto che "la Russia si è comportata cinicamente per ingannare la missione, ...

