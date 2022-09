Ultime Notizie – Venezia 2022, il giornalista travolto da Cate Blanchett diventa eroe sui social (Di venerdì 2 settembre 2022) Il giornalista Mattia Carzaniga, è l’eroe del giorno sui social, dopo essere stato travolto ieri sul red carpet della Mostra di Venezia da Cate Blanchett, la star più attesa della seconda giornata della kermesse. I fotogrammi in cui Mattia, giornalista cinematografico di Rolling Stones ma conduttore delle dirette dal red carpet per Rai Movie, viene urtato dall’attrice e reagisce con un cortesissimo ‘Thank you’ e gli occhi adoranti sono diventati un meme sui social. Il video è rimbalzato ovunque con moltissimi commenti divertiti di utenti che si candidano a farsi travolgere volentieri dall’attrice australiana. Tanti anche i commenti di personaggi famosi, a partire dal sindaco di Milano, Beppe Sala, che ha scritto al ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 2 settembre 2022) IlMattia Carzaniga, è l’del giorno sui, dopo essere statoieri sul red carpet della Mostra dida, la star più attesa della seconda giornata della kermesse. I fotogrammi in cui Mattia,cinematografico di Rolling Stones ma conduttore delle dirette dal red carpet per Rai Movie, viene urtato dall’attrice e reagisce con un cortesissimo ‘Thank you’ e gli occhi adoranti sonoti un meme sui. Il video è rimbalzato ovunque con moltissimi commenti divertiti di utenti che si candidano a farsi travolgere volentieri dall’attrice australiana. Tanti anche i commenti di personaggi famosi, a partire dal sindaco di Milano, Beppe Sala, che ha scritto al ...

