Ultime Notizie – Venezia 2022, Guadagnino on the road con gli amanti cannibali (Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos/Cinematografo.it) – "Quando saremo in grado di trovare noi stessi nello sguardo dell'altro?". Luca Guadagnino torna a Venezia a due anni di distanza da 'Salvatore – Shoemaker of Dreams' e lo fa ritrovando il Concorso quattro anni dopo 'Suspiria'. Questa volta "traduce" il romanzo di Camille De Angelis, 'Bones and All', adattato per lo schermo da David Kajganich, già collaboratore del regista sia in 'Suspiria' che in 'A Bigger Splash'. Il film racconta la storia del primo amore tra Maren (Taylor Russell), una ragazza che sta imparando a sopravvivere ai margini della società, e Lee (Timothée Chalamet), un solitario dall'animo combattivo; è il viaggio on the road di due giovani che, alla continua ricerca di identità e bellezza, tentano di trovare il proprio posto in un mondo pieno di pericoli e che non riesce a tollerare la ...

