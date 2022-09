Ultime Notizie – Venezia 2022, è il giorno di Guadagnino: primo film italiano in Concorso (Di venerdì 2 settembre 2022) Arriva oggi alla Mostra del Cinema di Venezia 2022 il primo dei cinque film italiani in Concorso: Luca Guadagnino con ‘Bones and All’. Il regista torna a dirigere Timothée Chalamet per una storia d’amore di cannibalismo teen nel Midwest, nella profonda America di provincia. I fan di Timothèe Chalamet avranno una nuova occasione per rubare una foto o un autografo del giovane attore che ha già lavorato con Guadagnino per ‘Chiamami col tuo nome’. In gara anche ‘Athena’ di Romain Gavras che racconta una guerra familiare che diventa scontro sociale, e ‘Un couple’ del maestro del documentario Frederick Wiseman, 92 anni, che racconta nel suo primo film di finzione il rapporto fra lo scrittore Lev Tolstoj e la moglie Sofia. Nella sezione ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 2 settembre 2022) Arriva oggi alla Mostra del Cinema diildei cinqueitaliani in: Lucacon ‘Bones and All’. Il regista torna a dirigere Timothée Chalamet per una storia d’amore di cannibalismo teen nel Midwest, nella profonda America di provincia. I fan di Timothèe Chalamet avranno una nuova occasione per rubare una foto o un autografo del giovane attore che ha già lavorato conper ‘Chiamami col tuo nome’. In gara anche ‘Athena’ di Romain Gavras che racconta una guerra familiare che diventa scontro sociale, e ‘Un couple’ del maestro del documentario Frederick Wiseman, 92 anni, che racconta nel suodi finzione il rapporto fra lo scrittore Lev Tolstoj e la moglie Sofia. Nella sezione ...

sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - sole24ore : ?? Il presidente russo #VladimirPutin ha dato l’ordine alle sue forze armate di occupare l’intera regione di Donetsk… - sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - junews24com : Kean ci ricasca! È successo nel corso di Juve-Spezia: il retroscena - - guerraucrainait : Ucraina, ultime notizie: la missione Aiea resta a Zaporizhzhia. Mosca: niente petrolio ai Paesi che applicano price… -