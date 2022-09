Ultime Notizie – Usa, Biden: “Ideologia di Trump minaccia per la nostra democrazia” (Di venerdì 2 settembre 2022) I sostenitori dell’agenda “Make America Great Again” (Maga) di Donald Trump sono una minaccia per la democrazia. Lo ha affermato il presidente americano Joe Biden. “Le forze della ‘Maga’ sono determinate a riportare indietro questo Paese”, ha detto parlando ieri sera dall’Independence Hall di Filadelfia, dove fu firmata la Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti, e riprendendo il tema della sua campagna del 2020 per ripristinare “l’anima dell’America”. “Non tutti i repubblicani, nemmeno la maggioranza dei repubblicani, sono repubblicani della Maga”, ha detto ancora Biden. “Ma non c’è dubbio che il partito repubblicano oggi è dominato, guidato e intimidito da Donald Trump e dai repubblicani della Maga, e questa è una minaccia per il Paese”, ha aggiunto, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 2 settembre 2022) I sostenitori dell’agenda “Make America Great Again” (Maga) di Donaldsono unaper la. Lo ha affermato il presidente americano Joe. “Le forze della ‘Maga’ sono determinate a riportare indietro questo Paese”, ha detto parlando ieri sera dall’Independence Hall di Filadelfia, dove fu firmata la Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti, e riprendendo il tema della sua campagna del 2020 per ripristinare “l’anima dell’America”. “Non tutti i repubblicani, nemmeno la maggioranza dei repubblicani, sono repubblicani della Maga”, ha detto ancora. “Ma non c’è dubbio che il partito repubblicano oggi è dominato, guidato e intimidito da Donalde dai repubblicani della Maga, e questa è unaper il Paese”, ha aggiunto, ...

