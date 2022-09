Ultime Notizie – Trump contro Biden: “E’ matto o affetto da demenza senile” (Di venerdì 2 settembre 2022) Donald Trump accusa Joe Biden di essere “matto o affetto da demenza senile”. Parole sprezzanti, che arrivano dopo che ieri sera il presidente americano ha accusato Trump e i suoi sostenitori di “minacciare la democrazia americana”. “Se guardate alle parole, al significato, dell’imbarazzante e arrabbiato discorso di Biden, ha minacciato l’America, anche con l’uso della forza militare. Deve essere pazzo o affetto da demenza all’ultimo stadio”, ha scritto l’ex presidente americano sul suo canale social “Truth”. Non si è fatta attendere nemmeno la reazione del partito repubblicano al discorso del presidente. Biden dovrebbe scusarsi “per aver bollato milioni di americani come fascisti”, ha detto il ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 2 settembre 2022) Donaldaccusa Joedi essere “da”. Parole sprezzanti, che arrivano dopo che ieri sera il presidente americano ha accusatoe i suoi sostenitori di “minacciare la democrazia americana”. “Se guardate alle parole, al significato, dell’imbarazzante e arrabbiato discorso di, ha minacciato l’America, anche con l’uso della forza militare. Deve essere pazzo odaall’ultimo stadio”, ha scritto l’ex presidente americano sul suo canale social “Truth”. Non si è fatta attendere nemmeno la reazione del partito repubblicano al discorso del presidente.dovrebbe scusarsi “per aver bollato milioni di americani come fascisti”, ha detto il ...

sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Letta sfida Salvini: 'La partita è tutta da giocare, le ultime settimane sono decisive' #ANSA - sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - GiovanniCaglio : Berlusconi: governo faccia Dl e se serve ok a scostamento Lo scostamento di bilancio lo deve fare il nuovo governo… - duemilaecento : Inizia il week-end di Formula 1 in Olanda! Scopri gli orari delle dirette, dove vederla e le ultime notizie dal pad… -