Ultime Notizie – Salvini: "Sanzioni arricchiscono Russia" (Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – “Con le Sanzioni la Russia si sta arricchendo, con le Sanzioni stiamo ottenendo l’esatto contrario di ciò che era stato previsto: la Russia si sta arricchendo e le famiglie italiane si stanno impoverendo”. Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini a “Controcorrente” su Rete4. “L’Europa ha deciso le Sanzioni, quindi è un dovere dell’Europa proteggere i lavoratori, i pensionati e le famiglie italiane. Occorre un intervento adesso, non a ottobre”. Sul fronte interno, Salvini vorrebbe un medico a guidare il ministero della Salute, se il centrodestra vincesse le elezioni e fosse chiamato a guidare il Paese. “Un medico, non uno Speranza qualsiasi”, come ministro della Salute, ha dichiarato in prima battuta. “Un medico che sia equilibrato – ha ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – “Con lelasi sta arricchendo, con lestiamo ottenendo l’esatto contrario di ciò che era stato previsto: lasi sta arricchendo e le famiglie italiane si stanno impoverendo”. Lo ha detto il segretario della Lega Matteoa “Controcorrente” su Rete4. “L’Europa ha deciso le, quindi è un dovere dell’Europa proteggere i lavoratori, i pensionati e le famiglie italiane. Occorre un intervento adesso, non a ottobre”. Sul fronte interno,vorrebbe un medico a guidare il ministero della Salute, se il centrodestra vincesse le elezioni e fosse chiamato a guidare il Paese. “Un medico, non uno Speranza qualsiasi”, come ministro della Salute, ha dichiarato in prima battuta. “Un medico che sia equilibrato – ha ...

sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Letta sfida Salvini: 'La partita è tutta da giocare, le ultime settimane sono decisive' #ANSA - sole24ore : ?? #Gazprom ha individuato alcune perdite di olio nel corso dei lavori di #manutenzione in corso:… - zazoomblog : Ultime Notizie – Meloni e il militante Lgbt il confronto sul palco – Video - #Ultime #Notizie #Meloni #militante - zazoomblog : Ultime Notizie – Meloni e il militante Lgbt il confronto sul palco – Video - #Ultime #Notizie #Meloni #militante… -