Ultime Notizie – Myanmar, nuova condanna per San Suu Kyi: 3 anni (Di venerdì 2 settembre 2022) Un tribunale del Myanmar controllato dalla giunta militare ha condannato il premio Nobel Aung San Suu Kyi ad altri tre anni di carcere per frode elettorale, secondo una fonte a conoscenza del procedimento che si svolge a porte chiuse e nel quale gli avvocati di Suu Kyi non sono autorizzati a parlare con i media. L'attivista e politica birmana è in isolamento nella capitale Naypyidaw da giugno dopo essere stata posto agli arresti domiciliari a seguito del colpo di stato militare del febbraio 2021. E' stata condannata a un totale di 17 anni di carcere per corruzione, istigazione e violazione delle norme Covid-19. Il Myanmar è in subbuglio politico dal colpo di stato del 1° febbraio 2021. L'esercito sta reprimendo le proteste, i movimenti di disobbedienza civile e la resistenza armata ...

