Ultime Notizie – Gas russo | Berlusconi | “Dipendenza è colpa della sinistra”

"Rimangono le gravi responsabilità della sinistra che ha permesso che la nostra Dipendenza dal gas russo salisse dal 19,9%, che è il totale quando governavamo noi, al 45,9% con il governo Letta". Lo dice in una dichiarazione ai Tg il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi. "Se questo inverno – aggiunge – le nostre aziende saranno chiuse e le nostre famiglie saranno al freddo ci dovremo ricordare di chi ha messo in pericolo la nostra tranquillità domestica". "E' un pericolo molto serio, proprio per questo l'Europa deve essere unita e deve dare una risposta compatta sull'emergenza del prezzo del gas", dice ancora. "Dal 2002, chiediamo all'Europa di darsi una politica comune per la politica estera e per la difesa, ora dobbiamo chiederla anche sull'energia", afferma.

