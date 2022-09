Ultime Notizie – Fiorentina-Juve, Allegri: "Mercato ok, ora al lavoro" (Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – Massimiliano Allegri promuove il calcioMercato della Juventus e volta pagina: domani i bianconeri fanno vista alla Fiorentina nell’anticipo della quinta giornata della Serie A 2022-2023. “A Firenze sono sempre partite difficili da giocare, ma noi dobbiamo concentrarci e pensare una partita per volta. Per noi è importante fare risultato. La formazione? Devo ancora deciderla”, dice il tecnico bianconero, che fa i conti con rientri e assenze. “Bonucci sta bene, si è allenato ieri per la prima volta con la squadra, valuterò se farlo giocare domani o a Parigi. Di Maria non è al 100%, ma sta meglio. Domani mancherà Rabiot per un colpo preso mercoledì”, spiega. Potrebbe restare fuori Vlahovic, ex di turno e capocannoniere con 4 reti: “Deciderò. Noi ora dobbiamo pensare a dare continuità ai risultati per ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – Massimilianopromuove il calciodellantus e volta pagina: domani i bianconeri fanno vista allanell’anticipo della quinta giornata della Serie A 2022-2023. “A Firenze sono sempre partite difficili da giocare, ma noi dobbiamo concentrarci e pensare una partita per volta. Per noi è importante fare risultato. La formazione? Devo ancora deciderla”, dice il tecnico bianconero, che fa i conti con rientri e assenze. “Bonucci sta bene, si è allenato ieri per la prima volta con la squadra, valuterò se farlo giocare domani o a Parigi. Di Maria non è al 100%, ma sta meglio. Domani mancherà Rabiot per un colpo preso mercoledì”, spiega. Potrebbe restare fuori Vlahovic, ex di turno e capocannoniere con 4 reti: “Deciderò. Noi ora dobbiamo pensare a dare continuità ai risultati per ...

sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Letta sfida Salvini: 'La partita è tutta da giocare, le ultime settimane sono decisive' #ANSA - sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - serenel14278447 : RT @DomaniGiornale: La battuta sessista di Matteo Salvini su Hillary Clinton e tutte le altre notizie politiche della giornata nella nostra… - zazoomblog : Ultime Notizie – Covid vaccini aggiornati Pfizer e Moderna: quali varianti coprono - #Ultime #Notizie #Covid… -