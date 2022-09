Ultime Notizie – Europei basket 2022, Italia-Estonia 83-62 (Di venerdì 2 settembre 2022) L’Italia batte l’Estonia per 83-62 all’esordio negli Europei 2022 di basket nel match valido per il Gruppo C. A Milano gli azzurri dominano la sfida, che rimane in equilibrio solo nel primo quarto (21-18). La Nazionale del ct Pozzecco prende il largo nella seconda frazione con un parziale di 31-15 e nella ripresa può permettersi di amministrare il gioco senza patemi. Brillano Fontecchio (19 punti, 7/10 al tiro e 5/8 da 3), Melli (17 punti), Polonara (12 punti) e Mannion (12 punti). Domani l’Italia affronta la Grecia, che ha avuto la meglio 89-85 sulla Croazia al debutto. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 2 settembre 2022) L’batte l’per 83-62 all’esordio neglidinel match valido per il Gruppo C. A Milano gli azzurri dominano la sfida, che rimane in equilibrio solo nel primo quarto (21-18). La Nazionale del ct Pozzecco prende il largo nella seconda frazione con un parziale di 31-15 e nella ripresa può permettersi di amministrare il gioco senza patemi. Brillano Fontecchio (19 punti, 7/10 al tiro e 5/8 da 3), Melli (17 punti), Polonara (12 punti) e Mannion (12 punti). Domani l’affronta la Grecia, che ha avuto la meglio 89-85 sulla Croazia al debutto. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Letta sfida Salvini: 'La partita è tutta da giocare, le ultime settimane sono decisive' #ANSA - sole24ore : ?? #Gazprom ha individuato alcune perdite di olio nel corso dei lavori di #manutenzione in corso:… - Eleda59 : RT @luigivanti: La controffensiva di Zelensky (pianificata da Usa e Gb, come riporta 'Ultime Notizie') e' stata una catastrofe: 1500 soldat… - YrisMarisela : RT @sole24ore: ?? #Gazprom ha individuato alcune perdite di olio nel corso dei lavori di #manutenzione in corso: -