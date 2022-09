Ultime Notizie – Elezioni, Hillary Clinton: “Meloni? Premier donna è buona cosa” (Di venerdì 2 settembre 2022) L’ex candidata alla casa Bianca: “Poi, come per ogni leader, donna o uomo, deve essere giudicata per quello che fa”. “L’elezione della prima Premier in un Paese rappresenta sempre una rottura col passato, ed è sicuramente una buona cosa. Però poi, come per ogni leader, donna o uomo, deve essere giudicata per quello che fa”. Risponde così, Hillary Clinton in un colloquio con il Corriere della Sera, alla domanda sulla possibilità che alle prossime Elezioni in Italia possa vincere la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. “Non sono mai stata d’accordo con Margaret Thatcher – aggiunge – ma ho ammirato la sua determinazione. Chiaramente poi si votano le idee”. Secondo l’ex first lady, le donne a destra sono molto più supportate dal ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 2 settembre 2022) L’ex candidata alla casa Bianca: “Poi, come per ogni leader,o uomo, deve essere giudicata per quello che fa”. “L’elezione della primain un Paese rappresenta sempre una rottura col passato, ed è sicuramente una. Però poi, come per ogni leader,o uomo, deve essere giudicata per quello che fa”. Risponde così,in un colloquio con il Corriere della Sera, alla domanda sulla possibilità che alle prossimein Italia possa vincere la leader di Fratelli d’Italia Giorgia. “Non sono mai stata d’accordo con Margaret Thatcher – aggiunge – ma ho ammirato la sua determinazione. Chiaramente poi si votano le idee”. Secondo l’ex first lady, le donne a destra sono molto più supportate dal ...

