Ultime Notizie – Elezioni 2022, l’esperto: “TikTok? Social hanno impatto su voto, ma serve strategia” (Di venerdì 2 settembre 2022) Da Silvio Berlusconi a Matteo Renzi, da Carlo Calenda al Pd. La campagna elettorale per le politiche del 25 settembre è entrata nel vivo con la corsa dei leader su TikTok, il Social network della ‘Generazione Z’. Ma sarà vera gloria? Lo abbiamo chiesto a Pietro Raffa, esperto di comunicazione e amministratore delegato di “MR & Associati”. “Prima di tutto – spiega Raffa all’Adnkronos – c’è da fare una premessa: i Social vanno utilizzati all’interno di una strategia complessiva, altrimenti rischiano di essere controproducenti. Ma hanno un impatto sul voto. Lo si comprende se li si conosce a fondo, e individuandone quelle peculiarità che troppo poco spesso vengono sottolineate”. In una campagna elettorale “i Social, insieme a strumenti più ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 2 settembre 2022) Da Silvio Berlusconi a Matteo Renzi, da Carlo Calenda al Pd. La campagna elettorale per le politiche del 25 settembre è entrata nel vivo con la corsa dei leader su, ilnetwork della ‘Generazione Z’. Ma sarà vera gloria? Lo abbiamo chiesto a Pietro Raffa, esperto di comunicazione e amministratore delegato di “MR & Associati”. “Prima di tutto – spiega Raffa all’Adnkronos – c’è da fare una premessa: ivanno utilizzati all’interno di unacomplessiva, altrimenti rischiano di essere controproducenti. Maunsul. Lo si comprende se li si conosce a fondo, e individuandone quelle peculiarità che troppo poco spesso vengono sottolineate”. In una campagna elettorale “i, insieme a strumenti più ...

sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Letta sfida Salvini: 'La partita è tutta da giocare, le ultime settimane sono decisive' #ANSA - sole24ore : ?? #Gazprom ha individuato alcune perdite di olio nel corso dei lavori di #manutenzione in corso:… - zazoomblog : Ultime Notizie – Caro energia Meloni: “Su tetto prezzo gas massimo sostegno a governo” - #Ultime #Notizie #energia… - ClaudioChieric : In diretta da Zaporizhxhia l'inviata @StefaniaBattis4 dopo la paura e le pallottole di ieri ci aggiorna sulle ultim… -