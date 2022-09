Ultime Notizie – Covid, vaccino aggiornato Omicron anche in gravidanza? Ema: “Consigliato” (Di venerdì 2 settembre 2022) “I vaccini adattati dovrebbero essere usati per rivaccinare alcune categorie a rischio: gli anziani, chi ha altre malattie, chi è a rischio di sviluppare una malattia da Covid seria, le persone immunocompromesse” ma anche “le donne in gravidanza e gli operatori sanitari”. Lo ha suggerito l’Ema durante il briefing con la stampa. “Con il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie Ecdc stiamo lavorando per delineare le nostre considerazioni su come il vaccino anti-Covid adattato dovrebbe essere utilizzato per la ri-vaccinazione”, per le campagne di richiamo. “Una dichiarazione congiunta è prevista per l’inizio della prossima settimana”, ha spiegato Marco Cavaleri, responsabile Vaccini e Prodotti terapeutici Covid-19 dell’Ema. L’esperto chiarisce che “l’indicazione ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 2 settembre 2022) “I vaccini adattati dovrebbero essere usati per rivaccinare alcune categorie a rischio: gli anziani, chi ha altre malattie, chi è a rischio di sviluppare una malattia daseria, le persone immunocompromesse” ma“le donne ine gli operatori sanitari”. Lo ha suggerito l’Ema durante il briefing con la stampa. “Con il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie Ecdc stiamo lavorando per delineare le nostre considerazioni su come ilanti-adattato dovrebbe essere utilizzato per la ri-vaccinazione”, per le campagne di richiamo. “Una dichiarazione congiunta è prevista per l’inizio della prossima settimana”, ha spiegato Marco Cavaleri, responsabile Vaccini e Prodotti terapeutici-19 dell’Ema. L’esperto chiarisce che “l’indicazione ...

